Un aumento tira l’altro. Tari, il conguaglio è salato. E scattano nuovi rincari

Un aumento tira l’altro. In questi giorni alle famiglie di Macerata viene recapitato il bollettino per il pagamento della Tari, a saldo di quanto dovuto per il 2024 (altri Comuni l’hanno già fatto), anno in cui la tassa dei rifiuti ha subito in provincia un aumento medio dell’8,9% (a Macerata città il 7,9% in più). Siamo intorno a un incremento che, rispetto al 2023, in valore assoluto si attesta sui 30 euro, ma a questo bisognerà aggiungere quello già deliberato anche per quest’anno. Mediamente, in provincia, l’aumento nel 2025 sarà dell’8,4% e comporterà un ulteriore aggravio di una somma simile a quella del 2024, anche se con numeri diversi, visto che ci sono Comuni che potranno magari praticare uno "sconto" in bolletta, e altri che – invece – dovranno portarsi al livello massimo di crescita della Tari. E, visto che nulla è cambiato rispetto alla situazione generale di un anno fa, ulteriori aumenti scatteranno anche nel 2026. Ci sono anche altri fattori, ma il motivo fondamentale alla base dei rincari è dato dal fatto che da circa nove mesi stiamo trasferendo i nostri rifiuti in un sito in provincia di Pesaro, a costi più che raddoppiati se lo smaltissimo nel nostro territorio: compreso il trasporto, circa 180 contro 80 euro a tonnellata.

Cosmari srl, infatti, necessita di una discarica di appoggio che attualmente non c’è e che non si sa quando e come sarà disponibile; e non c’è ancora neanche la nuova vasca da realizzare a Fosso Mabiglia di Cingoli, che dovrebbe funzionare per circa tre anni, in attesa che sia avviato il nuovo impianto. Ma questo è davvero di là da venire, visto che non è ancora stato individuato il sito su cui dovrebbe essere realizzato. Le ultime notizie dicono che il gruppo di studio incaricato per verificare i siti idonei a questo scopo sta per terminare il lavoro, che dovrebbe tradursi in una graduatoria contenente una trentina di aree tra le quale fare la scelta. Il fatto è che da tre anni a questa parte è stata periodicamente annunciata la "rosa" di cinque siti da portare all’esame dell’Assemblea territoriale d’ambito, cui spetta fare la scelta definitiva, ma senza successo: siamo ancora al palo per realizzare una nuova discarica. Neppure l’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti ha smosso la situazione, anzi: la prevista realizzazione di un termovalorizzatore su base regionale sembra aver sollecitato una posizione attendista. Ma ammesso che questo vada in porto, vedrà la luce – se tutto va bene – dopo il 2030. Fino ad allora continueremo a portare i nostri rifiuti nelle altre province marchigiane, perseverando con un modo di fare che fa lievitare i costi? E’ una scelta, ma che pagano i cittadini, sui quali si scarica l’incapacità della politica di assumere decisioni.