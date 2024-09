Un autobus dalle Vergini ai Salesiani: "Avanti con la sanificazione dei locali"

Da viale Don Bosco a palazzo Conventati, dove la delegazione di dieci genitori è riuscita ad avere un confronto con Simone Ciattaglia, dirigente ai Servizi scolastici, l’ingegnere Tristano Luchetti, il veterinario Stefano Martin e la coordinatrice pedagogica Marzia Fratini. "Giustamente c’è un disagio per le famiglie e i bambini – ha commentato Ciattaglia alla fine dell’incontro – così come per gli uffici che hanno dovuto risolvere il problema rapidamente. Abbiamo ascoltato i genitori, raccontando come abbiamo affrontato la situazione e scelto una soluzione alternativa. La disinfestazione e la sanificazione avverranno nei tempi predisposti con tanto di certificazioni. Nel caso dovesse sopraggiungere qualche ritardo, comunque, ci impegneremo a segnalarlo tempestivamente e garantiremo soluzioni e servizi". Accordata anche la richiesta del bus aggiuntivo dalle Vergini ai Salesiani. "La richiesta è stata accordata – ha aggiunto Ciattaglia –. Lo spirito è di collaborazione; molte cose potevano essere fatte e controllate meglio, ma l’importante è che nulla di questo si ripeta. La logica delle colpe lascia un po’ il tempo che trova".

Nel frattempo la visita del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore Katuscia Cassetta alle scuole dopo la prima campanella, tra cui l’infanzia Andersen di Piediripa e l’Istituto Salesiano. "Mi sono voluto assicurare personalmente che la situazione temporanea di trasferimento fosse degna a garantire la sicurezza e il rientro in classe, e così è – ha detto Parcaroli –. Per questi giorni abbiamo previsto anche i pulmini delle scuole che accompagneranno gli studenti dal quartiere Vergini a Piediripa e ai Salesiani. Ringrazio gli alunni, le famiglie, i docenti, la dirigente e l’Istituto Salesiano per aver portato avanti un lavoro di squadra. Stiamo lavorando per individuare le migliori soluzioni, ridurre i tempi e garantire tutti i servizi alle famiglie".

Martina Di Marco