Un ballo mondiale: terzo posto e pass per gli Usa

I ballerini della "Area 21-Dance Art Studio" di Corridonia sbarcheranno ancora una volta negli Stati Uniti per l’evento più importante della street dance mondiale che si terrà a Phoenix dal 30 luglio al 5 agosto. Il terzo posto conquistato all’Italy hip hop dance championship è valso un biglietto con destinazione Arizona per l’"Hht crew", che rappresenterà quindi l’Italia, nel prestigioso palcoscenico calcato per la prima volta lo scorso anno, quando sfidarono oltre 600 crew provenienti da tutto il mondo. "Dopo il 2022 avevamo il timore di non riuscire a ripeterci perché diciamocelo, è facile arrivare in cima, molto più difficile rimanerci – racconta il gruppo composto da Asia Marrazzo, Giorgia Picciafuoco, Sara Bottoni, Ginevra Vagni, Marta Compagnucci, Giulia Bordoni, Giulia Fornari e Gianluca Marrazzo che è anche coreografo e direttore artistico della scuola –. Noi abbiamo fatto molto di più. In un anno in cui il livello era stratosferico, siamo riusciti ad agguantare la finale con entrambe le nostre crew e con gli Adult, abbiamo scritto, un altro pezzettino di storia: lasciando alle nostre spalle mostri sacri che non pensavamo mai di poter battere. Possiamo ancora crescere tanto, Phoneix ci aspetta, di nuovo".