Un bando per affittare i terreni di Montecoriolano

La Regione Campania ha da poco aperto una manifestazione d’interesse, per avviare una procedura negoziata. Sarà diretta alla stipula di un contratto destinato all’uso dei terreni dell’ex azienda agricola di Montecoriolano, che ricadono tra le campagne di Potenza Picena e San Severino. Proprio quei lotti, che si estendono in totale per 144 ettari, appartengono alla Regione Campania e da anni versano in uno stato di totale abbandono e fatiscenza. Infatti sono stati diversi i cittadini che nel corso del tempo hanno sollevato i pericoli di natura igienico-sanitaria dell’area, dovuti alla presenza di sterpaglie non potate e anche di topi e serpenti che scorrazzano tra la vegetazione.

Nella manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania, si parla di "una superficie complessiva di circa 144 ettari, suddivisi in tre lotti, due dei quali localizzati a Potenza Picena e il terzo a San Severino". Inoltre, si legge ancora nell’atto, "ai fini della valutazione dell’offerta non sarà considerato un canone inferiore a 450 euro a ettaro per il lotto 1, a 800 euro a ettaro per il lotto 2, a 420 euro a ettaro per il lotto 3". Nello specifico: il lotto 1 comprende 42,95 ettari di terreno per una coltura di tipo seminativo e un valore economico di 19.327,50 euro, il lotto 2 è invece un oliveto di 41,15 ettari con un valore di 32.920 euro, mentre il lotto 3 si estende per 58,97 ettari a uso seminativo con un valore di 25.781,28 euro. Quanto alla durata dei contratti, andranno a variare a seconda di ciascun lotto.

"I contratti stipulati per l’affidamento in uso dei terreni afferenti ai lotti 1 e 3 avranno una durata in deroga – recita il documeento pubblicato sul sito della Regione Campania –, precisamente sei annate agrarie decorrenti dalla data di stipula. Saranno rinnovabili solo attraverso forma scritta per altre sei annate". Discorso diverso per il lotto 2: "Il contratto stipulato per l’affidamento in uso dei terreni afferenti al lotto 2 avrà una durata di 192 mesi, precisamente sedici annate agrarie decorrenti dalla data di stipula, rinnovabile solo attraverso forma scritta per altri dieci anni".

Giorgio Giannaccini