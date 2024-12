"Un bando per la gestione dei musei. Basta polemiche strumentali"

"Faremo un bando". Le liste di maggioranza Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino e Tolentino civica e solidale intervengono sul caso Tolentino Arte e Cultura. La consigliera di minoranza Silvia Luconi aveva sollevato il problema del mancato rinnovo della convenzione per la gestione dei musei. L’assessore Diego Aloisi ha replicato che l’amministrazione sta organizzando una nuova gestione. La maggioranza annuncia che sarà fatto un bando aperto a tutti. La presidentessa di Tolentino Arte e Cultura Chiara Marchetti aveva espresso il rammarico che l’associazione non fosse "mai stata coinvolta nella realizzazione di alcun evento".

"Un attacco che ci sorprende e amareggia, poiché sembra ispirato più da logiche di appartenenza politica che da un reale interesse per il bene comune e l’amministrazione: Marchetti si era candidata con Tolentino Nel Cuore, a sostegno della candidata sindaco Luconi – scrive la maggioranza –. La distorsione dei fatti si evidenzia nella falsa affermazione che gli stessi non avessero possibilità di confrontarsi con l’amministrazione. A riprova del contrario ci sono le presenze agli eventi, le mail e le richieste di incontro spesso andate deserte per la mancata presenza dei vertici dell’associazione. La scelta del bando non ha alcun intento punitivo, ma è l’emblema della trasparenza e di un corretto affidamento in gestione di un bene pubblico. Alcune prese di posizione sembrano orchestrate da chi, ormai privo di responsabilità pubbliche, agisce solo per distruggere e alimentare tensioni, piuttosto che contribuire a costruire. Ringraziamo gli operatori che, in questi tre anni, hanno contribuito alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal sindaco Sclavi, dall’assessore Aloisi e dalla consigliera Casali. Invitiamo tutte le forze politiche e sociali a unirsi in un confronto e costruttivo, solo con il dialogo potremo continuare a lavorare per il progresso della città".

Lucia Gentili