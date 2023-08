Un bel feeling artistico lega Cingoli a New York grazie a Kostabi: Mostra d'arte a Cingoli

A livello artistico, vibra una sintonica corrente di simpatia tra New York e Cingoli. La conferma il titolo della personale d’un affermato pittore statunitense: "Mark Kostabi: feelings. New York Cingoli". La mostra, che si concluderà il 5 settembre (orari d’apertura: ogni giorno 10.30-12.30, sabato e domenica anche 17-19.30) verrà presentata domani alle 18, nella sala Verdi del palazzo municipale, dal critico Diego Paride Della Valle; a seguire, la cerimonia inaugurale nell’auditorium Santo Spirito che ospita la rassegna. Patrocinante la Provincia di Macerata, l’evento è stato voluto e organizzato dal Comune tramite l’operatività dei fratelli Iwan e Juri Fortunato, figli del noto pittore Giuseppe in amicizia culturale con Mark Kostabi che nella rassegna propone il repertorio degli ultimi trent’anni della sua produzione proveniente da una collezione privata a lui vicina. Sono tutte opere uniche su tela, di cui tre di grandi dimensioni (200x150 cm.).

La personale costituisce un avvenimento di particolare importanza: Kostabi, originario dell’Estonia, vissuto sempre negli USA con base a New York, durante la sua formazione professionale ha avuto intensi rapporti con Andy Warol e Jean Michel Basquiat, poi con Enzo Cucchi, Arman, Enrico Baj e tanti altri. Fondata nel 1988 la Kostabi World, studio e quartier generale a New York, negli anni ’90 Kostabi ha frequentato l’ambiente artistico di Roma. Le sue tele sono nei più celebri musei del mondo: MOMA, Metropolitan di New York, Guggenheim, Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Grande appassionato di musica e musicista, Kostabi ha collaborato on le più grandi band: tra le sue varie creazioni figura l’artwork dell’album "Use your illusion" dei Guns ad Roses, e la copertina di "Adios amigos!" dei Ramones.

Gianfilippo Centanni