"Un bianco castello fatato", sabato sera il concerto-spettacolo di Luigi Fontana al Lauro Rossi

Tutto pronto al teatro Lauro Rossi per il concerto-spettacolo "Un bianco castello fatato" di e con Luigi Fontana, in programma sabato alle 21. Fontana proporrà il meglio del repertorio del padre Jimmy: da "Il Mondo" a "Che sarà" e una spettacolare sequenza di capolavori, firmati, tra gli altri, da Bindi, Paoli, Tenco, De Andrè, Battisti, Dalla, Ron, Cocciante, De Gregori. Il tutto insieme alla sua band, composta da Giorgio Di Maio pianoforte, tastiere e cori, Nazzareno Zacconi chitarre, Roberto Musolino basso e cori, Emiliano Caroselli batteria e Salvatore Cauteruccio fisarmonica. Lo spettacolo sarà impreziosito da video composti da filmati, fotografie storiche, immagini e suggestivi giochi grafici. I biglietti, al costo di 18 euro, sono in vendita alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini e su vivaticket.