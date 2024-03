Un big per lo Sferisterio. Mario Biondi in concerto: "Altre sorprese in arrivo"

Altro colpo a segno per Sferisterio live. Ai grandi nomi della musica italiana già annunciati nelle scorse settimane come Biagio Antonacci (9-10 giugno), Fiorella Mannoia (30 agosto), Pfm (4 settembre) e Il volo (5-6 settembre), infatti, adesso si unisce anche quello di Mario Biondi che calcherà il palco dell’arena maceratese il 19 agosto. "È di nuovo la grande musica ad approdare a Sferisterio Live – commentano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi –. Con Mario Biondi, il Barry White italiano come è stato soprannominato, allarghiamo ulteriormente le maglie dei generi musicali che offriamo per la prossima estate in arena. Sul palcoscenico maceratese, infatti, è in arrivo una delle voci italiane più apprezzate anche all’estero grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk. Gli elementi per un altro concerto di altissimo livello ci sono tutti e non sarà l’ultimo. In serbo, infatti, ci sono altri annunci sorprendenti". Quello di Biondi sarà uno show in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione. Il repertorio spazierà dai brani del nuovo album "Crooning Undercover" ai più grandi successi della sua carriera. Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne e alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini. I prezzi: platino a 69 euro, oro 57,50, verde 51,75, blu 46, rosso 43, giallo 35 e balconata in piedi 30.