"Un borgo da favola" a teatro. Spettacolo a sostegno dell’Aisla

Si chiama un "Un borgo da favola" lo spettacolo che andrà in scena sabato prossimo, alle 21, al teatro Verdi di Pollenza a sostegno dell’Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Protagonista il gruppo teatrale Giovanni Ginobili di Petriolo, che si produrrà in una commedia musicale in due atti, liberamente ispirata alla fiaba di Cappuccetto rosso. Lo spettacolo è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Pollenza (che ha messo a disposizione il teatro), alla società sportiva dilettantistica Juvenilia (che ha curato l’organizzazione), al supporto di Avulss Pollenza e di Aisla. L’incasso della serata sarà devoluto proprio ad Aisla che offre aiuto e sostegno ai malati di Sla e alle loro famiglie per fronteggiare una malattia cronica e terribile che modifica profondamente la vita. Troppo spesso, dopo la diagnosi, prevale un clima di sfiducia, disimpegno e addirittura di rinuncia terapeutica. I pazienti e i loro familiari sono poco e male informati; non conoscendo la malattia non possono, quindi, contrastarne gli effetti negativi. Insieme agli altri è più facile trovare le cure e gli ausili capaci di ridurre i sintomi e di fargli conservare la maggior autonomia possibile. L’Aisla cerca di farlo mettendosi a disposizione dei malati e delle loro famiglie. "Siamo persone che aiutano persone e abbiamo bisogno del sostegno di tutti", sottolinea l’associazione. Prenotazioni: 333.6527979 (Giulio Pantanetti).