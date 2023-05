"Un boschetto in ogni quartiere"

Primo incontro per il progetto di riforestazione urbana firmato dal gruppo "Respiriamo a Montolmo" che lo scorso fine settimana si è recato, insieme all’associazione genitori (Age) all’Abbadia di Fiastra dove bambini e adulti, accompagnati dalle guide del Centro di Educazione Ambientale della fondazione Bandini, hanno potuto scoprire flora e fauna del luogo, spesso poco conosciute. "Ora che la nostra formazione è appena iniziata – ha illustrato Andrea Germondari, uno dei promotori dell’iniziativa – abbiamo concluso la presentazione del progetto di riforestazione urbana con i dirigenti delle scuole di Corridonia di ogni ordine e grado, speriamo di poter continuare la progettazione e poterlo realizzare. Uno degli obiettivi è costruire dei piccoli vivai nelle classi in modo che ragazzi e bambini, possano sperimentare il ciclo di vita di un arbusto, dopodiché, una volta cresciuto, piantumarlo in uno spazio comunale". Già suggerita un’area dove poter muovere il primo passo verso la riforestazione, si tratta della zona dell’ex-fornace in via San Giuseppe, un sito pianeggiante e vicino alle scuole, situato proprio nei pressi della nuova area sosta camper e centro pastorale. "La riforestazione si sposa perfettamente con la riqualificazione di questa area, considerando che al momento c’è solo erba spontanea – ha spiegato Germondari –. Il progetto lo abbiamo già proposto al Comune ma lo spazio per noi è indifferente, l’importante è che ci sia una metratura minima e la presenza di acqua, perché l’obiettivo finale sarebbe far sorgere un piccolo boschetto in ogni quartiere della città".