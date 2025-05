"Un buon amico delle Marche, ha ricordato la pace"

"È stata una sorpresa, una bella sorpresa di quelle che fa il Signore. Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, è un agostiniano, un buon amico delle Marche, particolarmente devoto di San Nicola da Tolentino, conosce bene i nostri territori e la nostra realtà". Sono le parole pronunciate dal vescovo di Macerata monsignor Nazzareno Marconi.

"Si tratta di un uomo che ha vissuto tante esperienze, come quella di vescovo missionario in Perù, per questo sa unire la capacità di dialogo con i potenti a quella di stare con i poveri, che conosce bene – ha continuato nel suo messaggio –. Nel suo saluto ha ricordato la pace del mondo, perché ce n’è un gran bisogno oggi, e il suo affidarci alla Madonna. Papa Leone XIV è un uomo dalla profonda fede mariana, come d’altra parte l’ordine degli agostiniani. Il Signore non sbaglia quando fa le cose. Che il Signore benedica e sostenga papa Leone XIV e noi lo accompagniamo con la nostra preghiera".