Un buono di 300 euro per chi farà le superiori a San Ginesio L'amministrazione comunale di San Ginesio offre un buono di 300 euro agli studenti che si iscriveranno alle scuole superiori del paese, per favorire la permanenza dei giovani sul territorio. Il buono potrà essere speso in beni di prima necessità presso gli operatori economici del Comune. È previsto anche un buono di 100 euro per gli studenti della scuola primaria a tempo pieno. Il Comune conferma inoltre il trasporto gratuito per tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.