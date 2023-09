Un "caffè sospeso" per essere vicini ai malati di Alzheimer e ai familiari

Un ’caffè sospeso’. E’ quello che, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer (giovedì), l’Afam Alzheimer Uniti Marche invita a lasciare fino al prossimo 21 ottobre a favore delle persone con demenza nei bar che aderiscono all’iniziativa. Il caffè è un simbolo, un modo per partecipare, perché in realtà si consumeranno quasi esclusivamente orzo eo decaffeinati. Sarà comunque l’Afam, dopo il 21 ottobre, ad accompagnare le persone malate, i familiari, gli operatori e i volontari che frequentano Circolamente (il luogo di incontro della città amica, in via dei Velini 19c) a vivere un momento di convivialità con i caffè offerti, un modo per rompere l’isolamento e recuperare un po’ di normalità nella vita. Ecco i bar che hanno aderito all’iniziativa: Macerata: Bar Romcaffè, via Antonio Gramsci; Di Gusto, piazza Cesare Battisti 8; Forneria Garibaldi, piazza Annessione 14b; il Laboratorio dei sapori, viale dell’indipendenza 61; Nino Cafè via Roma 244; pasticceria Magacacao, piazza della Libertà 8; pasticceria Le Delizie, via Roma 188; corso Cavour 27; pasticceria piazza Giuseppe Mazzini 3. Appignano: Annarè cafè, piazza umberto I. Treia: bar Roma corso Giuseppe Garibaldi 98, Passo di Treia; bar caffetteria "Il baretto", via Altobelli, 2a, Treia. Mogliano: bar Mora Claudio, contrada Macina 32; Baretto 313 via Cairoli 3; da Marina a teatro, piazza garibaldi 20; il forno di Marcattili Alfredo e Luciano, via Roma 42; "Lu Varà concept bar" viale xx settembre 33; Zanzi bar, viale xx settembre 55.

Il ’Caffè Alzheimer’, invece, un ciclo di nove incontri mensili a partire da ottobre, è stato presentato nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti presenti il vicesindaco Francesca D’Alessandro e il presidente Ircr Amedeo Gravina (foto). Ogni incontro vedrà un iniziale momento conviviale, seguito da sessioni informative per i caregiver. Si terranno al Centro Diurno "La Sorgente", a Villa Cozza, guidati da Paolo Rapanelli, Giulia Lattanzi e Letizia Coluccini.