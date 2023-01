Un calendario sui recanatesi doc donato alle scuole

È arrivato in dono per tutti gli alunni delle scuole primarie leopardiane il calendario che racconta 12 importanti personaggi recanatesi consegnato a tutte le classi dal sindaco Antonio Bravi e dall’assessore Paola Nicolini. Il calendario è stato stampato grazie al supporto del Piginigroup e della Eli. I personaggi protagonisti dei 12 mesi di questa prima edizione sono Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei Lavoratori, il tenore Beniamino Gigli, il patron di Musicultura, Piero Cesanelli, Paolina Leopardi, sorella del poeta, il laboratorio artigianale di organetti Castagnari di Castelnuovo, il compositore Giuseppe Persiani, la contadina Malvina, la ceramista Adelaide Gigli, Don Lamberto Pigini, sacerdote e imprenditore, l’ebreo Italo Servi che alloggiò in città negli anni bui delle leggi razziali, il maestro elementare Luigi Vincenzoni, nipote di Beniamino Gigli, e Anna Maria dal Pero Bertini, moglie di Pierfrancesco Leopardi, avo del poeta.