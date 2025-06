Un camp estivo all’insegna del rap per creare canzoni

Si chiama Educarap il progetto ideato dall’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati per accompagnare gli studenti anche nei mesi estivi con un linguaggio nuovo, coinvolgente, gratuito e accessibile: quello della musica rap. La chiave del progetto è la creazione di canzoni, completamente inedite, scritte apposta per accompagnare l’apprendimento di contenuti letterari e storici della scuola media e renderli difficilmente dimenticabili. Personaggi come Dante, Boccaccio, Colombo, Lutero e altri protagonisti della cultura e della storia, vengono raccontati attraverso un linguaggio musicale moderno, indossano felpe con cappuccio, collane, giocano a calcio, si innamorano, ridono, piangono, sperano, sognano e cantano le loro storie. Il tutto è stato sviluppato dal professore Francesco Matassa: "In qualche occasione i contenuti scolastici possono risultare astratti o troppo lontani dal presente – racconta – Educarap vuole abitare dentro i ritmi dei ragazzi, vuole andare sul loro terreno, senza snaturare le tematiche educative, con la musica strumento principale per stimolare l’interesse, l’emozione e il piacere di imparare". Insomma, si potrà cantare la storia, ascoltare la letteratura e immedesimarsi nei vari personaggi per vivere il sapere e renderlo più vicino e più vero. Ogni brano racconterà un personaggio o un tema, dalla letteratura alla storia, dalla filosofia al pensiero politico. Il tutto in formato audio-video animato, pubblicato settimanalmente sul canale Youtube Educarap Italia e sulla pagina Facebook ufficiale, dal 3 giugno al 29 luglio. Il progetto vede il coinvolgimento della classi di seconda e terza media dell’istituto comprensivo Medi.