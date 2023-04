Un canale WhatsApp per informare i cittadini: l’idea del Comune

Un canale su WhatsApp per tenere informati i cittadini riguardo a tutte le comunicazioni o le notizie del Comune di Porto Recanati. Si chiamerà "Whats Porto Recanati". E’ quanto ha messo, nero su bianco, la giunta tramite una delibera. "E’ intenzione di questa amministrazione potenziare l’utilizzo delle applicazioni informatiche e la pubblicazione di informazioni sul sito web – si legge nell’atto –. L’eventuale adesione da parte dei cittadini al servizio di messaggistica, mediante l’applicazione Whatsapp, avrà carattere volontario e sarà cura dell’amministrazione comunale individuare apposite modalità di registrazione e di gestione dei dati necessari al corretto utilizzo del servizio". Quindi, per usufruire di tale servizio gratuito, ogni cittadino dovrà salvare in rubrica il numero di cellulare del Comune, che a breve reso noto, e inviare a "Porto Recanati INFO" un messaggio su WhatsApp con scritto "Informami". Con l’invio del messaggio, si autorizzerà l’ente comunale a farsi trasmettere messaggi, immagini, link e documenti via WhatsApp.