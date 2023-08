Un cancello per mettere in sicurezza il bastione a Recanati: intervento Comune

"Quando la toppa è peggio del buco" si potrebbe intitolare l’intervento realizzato dal Comune per mettere in sicurezza il bastione e il camminamento delle mura viscontee che sovrastano il parco dei Torrioni del quartiere Mercato, lungo viale Cesare Battisti a Recanati. Nei giorni scorsi, infatti, sulle scalette d’ingresso del bastione, che si apre alla fine di via 1° luglio, è stato imbullonato, sui vecchi mattoni un rudimentale cancello metallico, finanziato con i contributi del Pnrr, per impedire di accedere alla scaletta che porta sino al camminamento. Risolto, quindi, il problema della sicurezza sollevato a suo tempo dal recanatese Marco Maccaroni con diverse segnalazioni e email inviate al primo cittadino e all’ufficio tecnico? Non si direbbe proprio perché quel cancello è più un deterrente psicologico che effettivo in quanto è abbastanza semplice scavalcarlo e raggiungere il bastione che non ha protezione se non un piccolo muretto che non costituisce affatto una protezione, con il rischio di fare un volo di oltre 20 metri. Inoltre tutto il camminamento, che si snoda lungo via Cesare Battisti, rimane senza alcuna protezione. Peccato perché questa zona della città potrebbe essere un’ulteriore attrattiva turistica se messa in sicurezza: da lassù si apre, infatti, un panorama mozzafiato con vista Conero e mare mentre ai suoi piedi mura si estende l’area dell’antico "gioco del pallone", ora trasformato in una gancia di bocce e parco giochi per bambini: qui vinse il giocatore a cui il Leopardi dedicò nel 1821 l’ode "A un giocatore di pallone".