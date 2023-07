Un cantiere extralarge per la ricostruzione

di Lucia Gentili

"Solo attraverso un coordinamento sinergico tra struttura commissariale, Regione, Usr e Comune, possiamo dire oggi di avere dato una risposta concreta per superare la fase di stallo nella ricostruzione di Camerino". Con queste parole il commissario straordinario Guido Castelli ieri ha presentato l’ordinanza speciale in deroga che regolerà la cantierizzazione del centro storico della città ducale. La cabina di coordinamento sisma, da lui presieduta, ha infatti raggiunto l’intesa. Prevede l’istituzione dello specifico Ufficio di coordinamento cantierizzazioni, che dovrà garantire il rispetto delle tempistiche e il buon avanzamento dei complessi lavori di ricostruzione del centro cittadino che sarà, nei fatti, gestito come un unico grande cantiere. Da 163mila metri quadri. "L’ordinanza ha definito gli strumenti per l’attuazione del Psr (Programma straordinario di ricostruzione): indica nel Comune il coordinatore della ricostruzione del centro storico – spiega il commissario –. Sarà quindi l’amministrazione a costituire l’Ufficio di coordinamento cantierizzazioni, composto da personale comunale e da eventuali esperti individuati dalla struttura commissariale e dall’Usr. Il Comune potrà inoltre esercitare il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte dei privati. In questo modo si eviterà che, all’interno del centro storico, alcuni edifici non vengano ricostruiti. Il centro sarà gestito come un unico grande cantiere, così da installare in modo ragionato mezzi e aree di stoccaggio; questo comporterà la partenza a scaglioni delle varie zone, secondo un cronoprogramma a cura del Comune ma che non impedirà ai proprietari delle case di presentare il proprio progetto di ricostruzione". Si ricorda che nel centro storico ci sono 371 edifici, di cui solo 41 ancora agibili mentre i restanti registrano quasi tutti danni gravi.

Inoltre la cabina ha anche assegnato 3,8 milioni di euro per due interventi: uno, in centro, riguarda la demolizione con indagine archeologica dell’Hotel Roma. L’altro, l’interramento dell’elettrodotto a Vallicelle, il quartiere più popoloso prima del sisma. Fino a oggi non si era potuto procedere con i lavori a causa dei problemi dovuti alla presenza dell’elettrodotto Terna. "Adesso viene finanziato l’interramento, che consentirà a cento famiglie (ora in Sae o Cas) di avviare le progettazioni per la ricostruzione".

Infine, tra le misure generali approvate in cabina, ci sono nuovi strumenti di semplificazione. È stato predisposto l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto nell’ambito della ricostruzione pubblica; per le opere delle ordinanze 109, 129 e 137, la soglia passa da 140mila a 215mila euro. Viene inoltre esteso al 18 agosto il termine per la presentazione delle progettazioni da parte dei soggetti attuatori.