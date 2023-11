"Un capitano, c’è solo un capitano". Si presenta il libro dello scrittore Michele Grilli. Tra racconti di sport e i piatti dello chef Zucconi

Penultimo appuntamento per la prima edizione della rassegna "Libri allo Zolfo", nello chalet Zolfo di Porto Potenza. Domani sarà presente lo scrittore marchigiano Michele Grilli con il suo libro "Un capitano, c’è solo un capitano", ossia 20 capitani per 20 irripetibili storie. Come al solito, all’incontro è abbinata la cena dello chef Andrea Zucconi (inizio 20.30, info e prenotazione allo 07331874200). Il libro, oltre a ripercorrere il cammino di 20 grandissimi protagonisti del calcio italiano attraverso aneddoti, foto e statistiche, cerca di mettere in risalto quei valori che, purtroppo, nel "pallone" di oggi si stanno perdendo sempre più. Calciatori che si sono legati a una maglia poi letteralmente tatuata addosso i quali, per amore della squadra, hanno anche rinunciato a carriere o guadagni più importanti, diventando però simbolo delle rispettive società e ricordati ancora oggi a tanti anni di distanza.