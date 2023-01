"Un carcere da duecento posti a Piediripa"

di Paola Pagnanelli

Con il sì del provveditorato e del sindaco, un nuovo carcere potrebbe essere costruito a Macerata. È l’idea su cui, con l’appoggio dell’amministrazione locale, sta lavorando l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante regionale dei diritti. "L’idea sarebbe quella di realizzare una casa circondariale all’avanguardia – spiega il garante Giulianelli –. Un’ipotesi potrebbe essere di collocarla nello spazio tra Piediripa e San Claudio.

Dovrebbe avere circa 200 posti e occupare un’area di dieci ettari, così da poter avere tutti gli spazi necessari ai detenuti per le attività trattamentali: aule che consentano di acquisire titoli di studio e formazione, biblioteche, teatro, spazi interni ed esterni per l’affettività, soprattutto per consentire di vedere i figli a chi ne ha, spazi per l’attività sportiva, dal basket al padel. Queste attività sono fondamentali, per avere davvero una rieducazione del detenuto, e dove c’è modo di praticarle, come al Barcaglione o a Fossombrone, non ci sono mai problemi con i reclusi, che invece si verificano nelle strutture sovraffollate". Che sono la maggior parte, nelle Marche come ovunque. Nella nostra regione oltre 800 persone sono in carcere. A Montacuto ad esempio ce ne sono 317, invece dei 257 previsti (inoltre, il personale è di 114 persone invece che di 176 come previsto). A Fossombrone ci sono anche tre ergastolani in semilibertà, sui 22 totali (tutti uomini tranne una donna) che sono semiliberi dalle case di reclusione marchigiane ed escono per andare a lavorare.

"Il nostro dato è anche falsato dal fatto che parte di Fossombrone è chiusa, e ci sono 90 detenuti in meno lì, così sembra che nelle Marche non ci sia sovraffollamento. Invece il problema esiste purtroppo e le carceri sono necessarie. Macerata, sede di corte d’assise, non ha una struttura detentiva, che tra l’altro attirerebbe qui circa 200 persone tra amministrativi e polizia penitenziaria chiamata a lavorarci. E si potrebbe puntare su una struttura moderna, a misura d’uomo, rispettosa del dettato costituzionale". L’avvocato Giulianelli ha sottoposto l’idea al sindaco Sandro Parcaroli, che si è detto favorevole al progetto che – comunque – al Comune non costerebbe un euro: l’opera sarebbe infatti finanziata dal ministero per le infrastrutture e realizzata insieme con il ministero della giustizia.

"La riforma Cartabia non ha modificato le misure alternative alla detenzione, rimaste sostanzialmente quelle già esistenti. Dunque le carceri sono necessarie. In provincia c’era la casa circondariale a Camerino, che non esiste più. Averne una a Macerata, come ci sono nelle altre province, è utile – conclude Giulianelli – e potrebbe essere una struttura progettata alla luce dei più recenti criteri in materia di detenzione".