Un carico di magliette false nell’auto, denunciato un settempedano

Un 67enne di San Severino e un egiziano 32enne sono finiti nei guai, il primo per un carico di magliette false, l’altro per la patente contraffatta.

I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino, guidata dal capitano Angelo Faraca (foto) hanno fermato il settempedano a Camerino, alla guida della sua autovettura. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 212 t-shirt in cotone contraffatte, per un valore di circa 12mila euro. L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, con il conseguente sequestro dei capi di abbigliamento.

A Muccia invece i carabinieri hanno fermato un uomo di origini egiziane di 32 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Durante il controllo l’uomo ha esibito una patente di guida contraffatta, che però non ha ingannato la pattuglia.

L’uomo è stato dunque subito denunciato per falsità materiale commessa dal privato, e il documento è stato ritirato e sottoposto a sequestro penale.