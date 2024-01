Un carico di solidarietà parte dalla Croce Verde

Tanti pacchi e pacchetti hanno illuminato, anche quest’anno, "L’Albero Solidale" della Croce Verde Morrovalle-Montecosaro. Il progetto di Natale, curato dai volontari Andrea Ciccarelli, Nicoletta Zallocco e Michele Cipriani, che come obiettivo si poneva quello di regalare un sorriso anche alle persone più in difficoltà, è stato possibile grazie alla generosità di famiglie e cittadini che durante il periodo più magico dell’anno sono giunti presso la sede della Croce Verde di via Leonardo da Vinci a Trodica per donare un pensiero da mettere sotto l’albero. Proprio in questi giorni è partita un’ambulanza carica di regali che sono stati recapitati alle Caritas delle rispettive cittadine coinvolti.

"Abbiamo avuto più adesioni all’iniziativa rispetto al passato – ha raccontato Giuliano Bruschini, presidente della Croce Verde – inoltre sono arrivate tante persone da fuori il territorio. Come tutti gli anni ogni dono raccolto è stato consegnato alle sedi Caritas di Morrovalle e Montecosaro, poi saranno loro a distribuirli alle famiglie, da loro seguite, che ne hanno più bisogno". Una delle peculiarità dell’iniziativa è stata che chiunque tra i partecipanti tramite una donazione ha potuto acquistare dei cesti natalizi confezionati dalla cooperativa sociale "Il Talento" di Morrovalle.

d. p.