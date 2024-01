Un carico di solidarietà per i più bisognosi

Un inizio del 2024 già molto intenso per i volontari dell’associazione Porto Recanati Solidale che hanno portato indumenti pesanti e coperte in dono ai clochard di Ancona, oltreché ai profughi rifugiati a Trieste.

"Durante la raccolta di coperte, sciarpe e guanti per i senzatetto di Ancona, è arrivato da Trieste l’appello della nostra amica Nawal Soufi, che segue i migranti da anni – spiega il sodalizio –. Ci siamo attivati e, dopo aver consegnato una parte di ciò ai senzatetto, siamo partiti alla volta di Trieste".

"Sapevamo che avremmo trovato una situazione pesante – aggiungono –: il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia è una città di transito per i migranti che transitano lungo la rotta balcanica. Abbiamo portato un po’ del nostro calore a chi lì sta soffrendo in una sala d’attesa della stazione o è protetto unicamente da alcuni tetti che sono fatiscenti. È con questo calore che vogliamo iniziare l’anno, lo stesso che metteremo in ogni nostra iniziativa".

g. g.