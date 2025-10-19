"Un casale per i turisti dal mondo"

Dall’Inghilterra a Loro Piceno per un sogno: trasformare un casolare in "Casa Lucia", una destinazione accogliente per i turisti che desiderano immergersi nella bellezza della zona. Ma arrivano prima il terremoto, poi il Covid. E Casa Lucia non è ancora realtà. È la storia di Lucy e Mike Hayward, che nel 2015 hanno lasciato Swindon per trasferirsi nel borgo dell’entroterra. In questi anni hanno investito nel paese, con impegno e sacrifici. E adesso lanciano un appello sulla piattaforma GoFundMe per chiedere un aiuto: un po’ di fondi per pagare il costruttore per i lavori non coperti dal contributo per la ricostruzione, e aprire le porte a visitatori da tutto il mondo, promuovendo il territorio.

L’amore per le Marche è nato guardando una trasmissione televisiva. "Avevamo deciso di trasferirci in Italia per il patrimonio enogastronomico, la cultura e il clima, ma non conoscevamo questa regione – racconta Lucy –. Il programma ha stimolato il nostro interesse e abbiamo deciso di visitare la zona; ci siamo tornati ogni anno per 4 anni, alla ricerca del posto perfetto. Ogni volta che passavamo a Loro Piceno la gente era calorosa e accogliente e ci siamo innamorati di questo borgo. Dopo 10 anni, è ancora così. Sono tutti gentili e ci sostengono: abbiamo ricevuto donazioni per la nostra raccolta fondi anche da aziende e persone del posto".

Lucy e Mike non sono ancora riusciti a usare il casolare come meta per le vacanze: stavano ancora ristrutturando quando è arrivato il sisma. "Abbiamo dovuto lasciare la nostra amata proprietà e trasferirci in affitto, mentre rivalutavamo il nostro futuro – spiegano –. Ma non ci siamo arresi. Nonostante le difficoltà, abbiamo continuato a inseguire il nostro desiderio gestendo diverse vacanze enogastronomiche per gruppi da Regno Unito, Germania, Olanda, Stati Uniti, Australia, con base in altre ville locali. Come se non bastasse, però, è scoppiata la pandemia. E il turismo si è fermato per un paio d’anni. Finalmente, dopo quelli che sembravano infiniti ritardi con i finanziamenti, una carenza di materiali e manodopera e l’aumento dei costi, siamo riusciti a iniziare la ricostruzione nel 2023. Sebbene sia stato un percorso complesso, siamo rimasti fiduciosi e resilienti. Il nostro obiettivo è aprire Casa Lucia entro l’autunno 2026. Ma il peso finanziario di tutte queste criticità ha prosciugato le nostre risorse: così stiamo contattando amici, familiari e sostenitori di buon cuore per aiutarci a completare gli ultimi passaggi".

Lucia Gentili