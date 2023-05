Un caso di scabbia nei container

Un caso di scabbia ai container di Tolentino. L’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Macerata ha già avviato il protocollo, con le misure di prevenzione. Anche il Comune, con il sindaco Mauro Sclavi (quale autorità sanitaria locale), si è subito attivato trovando una sistemazione isolata per l’uomo che ha contratto la scabbia. Si tratta di un adulto che vive da solo in un modulo singolo e, in questi giorni, è stato trasferito per precauzione in una roulotte e ha a disposizione un bagno solo per lui (non quelli comuni usati dal resto degli abitanti). Ai container attualmente è abitato solo il blocco 1, con una quarantina di persone rimaste. Un caso isolato per ora. "Per il servizio di igiene la situazione è sotto controllo – spiega l’assessore Flavia Giombetti -. Si sta seguendo l’iter procedurale". Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato al Punto di primo intervento di Tolentino venerdì sera per una ferita al dito e, visitandolo, il personale si sarebbe accorto dell’infezione cutanea. Da lì la segnalazione, con l’inizio del trattamento (tramite dei prodotti specifici) e il trasferimento nella roulotte. Completato il trattamento, l’uomo dovrà tornare al servizio di igiene e sanità pubblica per verificare se il problema ancora persiste o meno. Non è stato rilevato dove l’abbia contratta.