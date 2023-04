Un catalogo per le opere colpite dal sisma

di Gaia Gennaretti

"Un volume che rappresenta in maniera sintetica ma con dolcezza le nostre opere". Con queste parole Barbara Mastrocola, direttrice del Museo dell’Arte Recuperata di San Severino, ha descritto il nuovo catalogo presentato ieri pomeriggio. Presenti tanti sindaci del territorio, l’arcivescovo Francesco Massara, l’assessore regionale Chiara Biondi, Giovanni Issini, soprintendente di Ascoli, Fermo e Macerata, Pierluigi Moriconi, funzionario storico dell’arte Soprintendenza di Ascoli, Fermo e Macerata, Paolo Iannelli, soprintendente speciale per il sisma. Ospite speciale da Roma, monsignor Paolo De Nicolò. "Questo museo – ha affermato monsignor Massara – ci permette di contemplare queste opere che parlano a ognuno di noi: osservarle è un momento di fede e tradizione. Con l’arte possiamo trasmettere la bellezza delle Marche, delle comunità e di questo territorio. Non abbiamo grandi fabbriche, la più grande che abbiamo è quella della cultura e va sfruttata. Nel catalogo sono riprodotte le opere qui esposte e ci permetterà di divulgare questo patrimonio al di là della visita fisica. Con l’arte offriamo qualcosa di bello all’umanità, ognuno di noi ne ha bisogno in questo momento". Massara ha espresso il desiderio e l’augurio che luoghi come il MaRec possano richiamare le scuole "per far conoscere ai ragazzi il territorio" e poi incrementare i laboratori di restauro "per far lavorare i nostri giovani". Nel suo saluto il primo cittadino Rosa Piermattei ha definito il catalogo "un dono immenso a tutte le comunità. Tanti visitatori vengono a vedere le immagini sacre a cui erano devoti. È una casa, non solo un museo, una speranza. L’augurio è che le opere possano tornare ai loro luoghi di origine". Il vivo complimento dal soprintendente speciale Iannelli che ha sottolineato come il MaRec sia un unicum fra le quattro regioni colpite dal sisma del 2016 mentre Moriconi ha comunicato che la Madonna della Misericordia di Camerino verrà restaurata con l’Art Bonus e la tavola di Bernardino di Mariotto di San Domenico a San Severino, con donazione privata. A Mastrocola il compito di illustrare il volume: "Rendere lo spirito di questo museo non era scontato. Interrogandoci con Matteo Mazzalupi che ha collaborato alla realizzazione di questo catalogo, su come volevamo che fosse, ci siamo detti che doveva accompagnare lo spirito del museo. Non è solo un catalogo scientifico anche se è strumento utile per gli studiosi e non è neanche una guida, è un catalogo per tutti. È un volume che rappresenta in maniera sintetica ma con dolcezza le nostre opere. La scritta in alto su ogni pagina è tagliata a metà a rappresentare che noi siamo verso la rinascita".