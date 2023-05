"Un centro di aggregazione agli ex licei"

di Lucia Gentili

Un centro di aggregazione sociale agli ex licei, uno spazio d’incontro (anche per persone con demenza e i loro familiari) all’ex ospedaletto dei pellegrini e la riqualificazione del lago delle Grazie. Sono questi tre i progetti del Comune di Tolentino che sono entrati in graduatoria, e sono stati quindi ammessi a finanziamento del Pnc sisma, per NextAppennino per il rilancio economico e sociale nel cratere. Tra le prime posizioni si trova il progetto degli ex licei, per un importo di quasi 3 milioni e mezzo. "La proposta progettuale – spiega l’assessore Flavia Giombetti (nella foto) – pone in evidenza la valorizzazione di un edificio vincolato (ex licei) restituendo alla città un centro di aggregazione sociale occupato da più associazioni, dove la socialità spazierà dai giovani (grazie alle associazioni Design Terrae, Shakespeare in Sneaker, Tennis) alle persone più adulte (Bocciofila, Accademia Filelfica) creando un centro polivalente dove diverse realtà si intersecano tra loro in una socialità a 360 gradi". Ad esempio l’associazione teatrale "Shakespeare in sneakers" prevede la costituzione di un polo di ricerca artistica attraverso workshop, corsi di recitazione, residenze artistiche, spettacoli itineranti, festival, laboratori e seminari. Rivitalizzazione economica e sociale, rilancio occupazionale e contrasto allo spopolamento, sono gli obiettivi al centro dell’attività che sarà svolta dalla Fondazione Design Terrae. A tal proposito, lo sviluppo dell’attività didattica sarà centrata sull’acquisizione delle capacità atte a rendere gli studenti operativi rispetto alle lavorazioni e alle tecnologie che impiegheranno nelle aziende. Poi in lista c’è il progetto del lago delle Grazie, con un finanziamento di circa 2,5 milioni. In questo caso è prevista "una serie di iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione ambientale, culturale e turistica del lago e delle aree circostanti". Anche in questo caso attraverso collaborazioni con associazioni e soggetti attivi in materia di tutela dell’ambiente e turismo sostenibile, aumentando la sensibilità dei visitatori di ogni età. Infine il progetto dell’ex ospedaletto, dove si intende sviluppare "un centro d’incontro pensato come luogo aperto a tutti, dove sia le persone con demenza sia i familiari si confrontano con i cambiamenti sperimentati nella loro vita in conseguenza della demenza", promuovendo anche eventi culturali e feste sociali. "Tale progetto si sposa benissimo con la collocazione dello stabile – conclude Giombetti – essendo vicino agli orti sociali e agli appartamenti gestiti dal Comune. Per tali motivi c’è anche la possibilità negli anni che diventi un punto di riferimento per la terza età, a disposizione di tutti i Comuni limitrofi".