"Un centro diurno per chi soffre di Alzheimer"

di Francesco Rossetti

"Un centro diurno per i malati di Alzheimer". Parte da qui l’appello di Barbara Mazzoli, presidente di ‘AttivaMente associazione Alzheimer’, la realtà del volontariato che presta sostegno ai familiari delle persone affette dalla demenza. Mazzoli sottolinea la necessità di un’apposita struttura "perché nella nostra città – spiega – il malato possa essere seguito e le famiglie avere un sollievo che troppo spesso manca". Ma intanto, il lavoro di ‘AttivaMente’ va proprio in quest’ultima direzione: "Non seguiamo i pazienti, a quello ci pensano i professionisti. Noi siamo semplici volontari – precisa – e ci occupiamo di sostenere quei nuclei su cui grava la malattia. Perché l’Alzheimer destabilizza non soltanto chi ne è affetto ma tutta la cerchia". Varie le attività proposte dall’associazione. "Promuoviamo corsi di formazione – prosegue la Mazzoli –, che aiutano i parenti del paziente a convivere con la malattia, a diminuire la rabbia, lo sconforto. Sono previsti incontri con psicologi, logopedisti, geriatri, nutrizionisti e poi l’iniziativa della domenica pomeriggio".

E’ nei locali del centro civico di via Crivelli che si tiene infatti ‘Alzheimer Caffè’, un momento in cui sono chiamati a raccolta "i familiari e i loro cari affetti dalla patologia in un pomeriggio in cui semplicemente si parla e si fanno attività ludiche. Questo perché a volte le famiglie provano imbarazzo a uscire con il loro parente malato e hanno bisogno di recuperare libertà e socialità". Una decina di militi di AttivaMente si spendono per la causa "e non è facile trovarne nuove reclute", tuttavia restano in piedi tante iniziative. Come ‘A casa con voi’, gratuita per le famiglie e in collaborazione con i Servizi sociali del Comune che contribuiscono con un sostegno a parziale copertura delle spese: varie figure professionali, tra cui l’assistente sociale Deborah De Angelis, portano un sostegno a domicilio alle persone che convivono con la demenza, insieme a uomini e donne dell’associazione. In ultimo, ‘Ri- Creiamo’, progetto finanziato dal Paolo Ricci con le terapie e le attività che si svolgono a Villa Letizia tre mattine a settimana. "Di questo ringrazio davvero l’Assessore Barbara Capponi (Servizi sociali, ndr) che si è battuta per un aumento delle ore di attività. Siamo in piedi da dieci anni e le amministrazioni hanno fatto molto per noi. Tuttavia – conclude Mazzoli – torno a ribadire l’importanza di un centro diurno per i malati. Civitanova ne ha bisogno".