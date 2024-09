Un centro gastronomico alle ex carceri pontificie: "Così riqualifichiamo la piazza e le eccellenze locali"

Un centro gastronomico alle ex carceri, a Tolentino. Con questo progetto il Comune intende partecipare all’avviso emanato dalla Regione per la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi storici. Così la giunta Sclavi, su proposta degli assessorati alla ricostruzione, alle attività produttive e al turismo, ha deliberato di approvare lo schema di avviso pubblico per selezionare le proposte, finalizzate al potenziamento dell’offerta turistica nell’ambito dell’intervento "Borgo accogliente" della Regione. L’obiettivo è partecipare al bando e trovare le risorse necessarie. "Il progetto – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti (foto) – prevede la creazione di un hub con particolare attenzione al settore della ristorazione, all’interno dello stabile delle ex carceri, nel centro storico. L’idea è quella di trasformare questo spazio in un punto di riferimento gastronomico, dove ristoranti, caffè e locali offriranno prodotti di qualità, promuovendo anche le eccellenze locali. Oltre a stimolare lo sviluppo economico attraverso nuove imprese nel settore della ristorazione, il progetto mira anche alla riqualificazione della piazza antistante, rendendola un luogo di incontro e socializzazione. La combinazione tra attività ristorative e il rinnovamento urbano contribuirà a valorizzare l’area, attirando non solo residenti ma anche visitatori, e restituendo al centro storico il suo ruolo vitale nella vita cittadina".

I progetti dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi attuando sia interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi e servizi pubblici, sia progetti e misure di promozione e di attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali in particolare nel settore turistico, che creino dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali sul territorio. Il Comune di Tolentino è proprietario dello stabile delle ex carceri pontificie, in piazza Martiri di Montalto. Il bando per la selezione di soggetti privati per il rilancio di questi locali è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’ente è iscritto nell’elenco dei borghi e centri storici della Regione.