Un centro giovanile negli spazi degli ex licei

di Alessio Botticelli

La realizzazione di uno spazio per i giovani e per l’intera collettività, che possa costituire un serio primo passo per la rivitalizzazione del centro storico di Camerino: questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione dell’edificio ex Licei, presentato ieri mattina, nell’aula magna dell’Istituto tecnico ’Antinori’ dagli studenti della classe 5ª A Geometri, i quali vi hanno lavorato per un anno. "Il progetto è partito lo scorso anno scolastico – ha dichiarato il professore Luca Bisbocci, che ha condotto i lavori assieme al collega Michele Bonfigli -. L’idea è provenuta dal dirigente scolastico Francesco Rosati, per nove anni dirigente dei Licei il quale, a seguito di un incontro in Provincia, è venuto a sapere che l’edificio, danneggiato dal sisma del 2016, è sì recuperabile ma non avrebbe più avuto la destinazione d’uso di edificio scolastico: non avendo l’amministrazione provinciale ancora deciso la nuova destinazione d’uso, il preside Rosati ha pensato che l’Ex Licei potrebbe essere utilizzato come centro polifunzionale in cui i giovani possano socializzare, fare associazionismo ed anche studiare, trasferendovi tutte le biblioteche delle varie scuole che al momento si trovano in archivi non usufruibili dagli studenti". Lo stesso Francesco Rosati ha sottolineato l’esigenza di dar vita ad uno spazio del genere: "Soprattutto dopo il Covid abbiamo bisogno di riaggregare i giovani in spazi alternativi, e nessuno meglio dei giovani stessi, consci delle loro esigenze e dei loro desiderata, può farlo – afferma il preside -. A Camerino abbiamo gli impianti sportivi dell’Università e del CUS, che sono un modello virtuoso: serve qualcosa di analogo, un luogo di sport ma anche di apprendimento dove poter tenere conferenze e presentazioni, nei quali inoltre organizzare spazi per l’apprendimento dei più piccoli." Nel corso della presentazione hanno preso la parola gli stessi alunni della 5° A Geometri, descrivendo il progetto da essi elaborato: sono stati ipotizzati interventi di consolidamento sismico della struttura tramite materiali come fibre di carbonio ed acciaio. L’idea è di utilizzare lamiere stirate preverniciate sulle due torri dissipative per integrarle esteticamente con l’ambiente circostante. Previsto lo studio degli spazi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo tale da renderli accessibili alle persone con disabilità motorie, visive ed uditive.