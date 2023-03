Un cerimonia in memoria delle vittime da Covid

Breve cerimonia ieri mattina in via Mascambruni, nel quartiere Le Grazie, dove l’amministrazione comunale un anno fa aveva dedicato quell’area verde alle vittime del Covid 19 creando un bosco affidato poi alla cura dei volontari dell’associazione "Pian-ti-amo Recanati". "Si ricordano le vittime del covid – ha commentato il sindaco Antonio Bravi –. Anche nella nostra città 3 anni fa questi erano i giorni difficili, in cui alcuni nostri concittadini hanno iniziato a subire i lutti determinati dalla pandemia. Ora sembra un ricordo lontano, per molti e molte di noi, e la vita torna a essere più normale, più facile. Non dimentichiamo, però, quelle enormi perdite, non dimentichiamo le sofferenze che abbiamo patito, perché non debba più succedere e ricordiamo lo sforzo sovrumano di tutto il personale sanitario, colto di sorpresa da qualcosa di inaspettato e pericoloso. Il nostro Bosco dedicato alle vittime del covid, inaugurato nel 2022, grazie all’impegno dei cittadini attivi, vuole essere un messaggio di vita a contrastare il dolore e la morte". Con lui anche altri membri della giunta, oltre ai consiglieri comunali e ai rappresentanti di varie associazioni cittadine.