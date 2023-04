Un chilo di hashish e cocaina in casa: finisce ai domiciliari un 25enne

di Paola Pagnanelli

Un 20enne italiano denunciato e un 25enne senegalese arrestato: si sono chiuse così lunedì due operazioni messe in atto dalla Compagnia di Civitanova della Guardia di finanza contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, Samba Diallo, è ai domiciliari dopo l’udienza di convalida di ieri mattina.

I controlli dei finanzieri sono partiti nel pomeriggio di lunedì dalla stazione di Civitanova, dove il cane antidroga Hanima ha fiutato con insistenza un ragazzo. I militari lo hanno perquisito e hanno trovato così 54 grammi di hashish e di 320 euro in denaro contante. La somma non è stata ritenuta adeguata, dato che il giovane non risulta aver dichiarato redditi, come accertato dai finanzieri grazie alle banche dati in uso al corpo, dunque i contanti sono stati messi sotto sequestro insieme con lo stupefacente. Il 20enne è stato denunciato per spaccio alla procura.

Per il secondo intervento, invece, le Fiamme gialle si sono spostate a Tolentino, per accertare quanto emerso nel corso di altre indagini sempre nel campo del traffico di stupefacenti. La sera di lunedì dunque hanno perquisito l’abitazione di Samba Diallo, 25enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuta un punto di riferimento per l’attività di spaccio locale. I sospetti sono stati confermati, visto che in casa sono stati trovati e sequestrati 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Il senegalese dunque è stato messo agli arresti domiciliari, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni. Ieri mattina per lui, in tribunale a Macerata, si è tenuta l’udienza di convalida.

Di fronte al giudice Domenico Potetti il 25enne, difeso dall’avvocato Marco Emiliozzi, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere sulla provenienza di quelle sostanze illecite e sulle sue attività connesse a quelle, dunque il giudice, come chiesto dal pubblico ministero Riccioni, ha confermato la misura dei domiciliari in attesa di ulteriori indagini.

Le operazioni di servizio si inseriscono nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, costante impegno della Guardia di finanza che mira alla salvaguardia della vita umana. In particolare, i servizi in questo campo nella città costiera e non solo, così come nell’entroterra, sono stati ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo alcuni episodi di violenza tra varie compagnie, a Civitanova, in cui rientravano dei giovani.