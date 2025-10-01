Un chilo di hashish in casa. In due patteggiano la pena

Le fiamme gialle scovano un chilo di hashish nella camera da letto di una abitazione, e in due patteggiano per l’accusa di spaccio. Due civitanovesi erano finiti nei guai lo scorso febbraio, dopo un controllo svolto in una casa dalla Guardia di finanza. Si tratta di un operaio di 39 anni, Giovanni Ottavianelli, e Luca Lepretti, di 31 anni.

La mattina del 16 febbraio scorso i finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, stavano svolgendo degli accertamenti specifici contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano fermato e controllato il 39enne, e poi avevano perquisito anche la sua abitazione con la partecipazione di Hanima, il cane antidroga delle fiamme gialle. Grazie proprio al fiuto del cane, in camera da letto era stato rivenuto circa un chilo di hashish: la sostanza stupefacente era suddivisa in dieci panetti. Il 39enne era finito agli arresti domiciliari e al termine dell’udienza di convalida, dopo aver dato la sua versione dei fatti assicurando che quella droga non era la sua, era tornato in libertà. In seguito era stato coinvolto nelle accuse anche il suo amico, Lepretti: le indagini ulteriori avevano fatto finire anche lui sotto accusa per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina in tribunale a Macerata, su questo episodio si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice Giovanni Manzoni. Ottavianelli, difeso dagli avvocati Massimiliano ed Eleonora Wolf, ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Rosanna Buccini a dieci mesi e 3mila euro di multa. Stesso rito anche per Lepretti il quale, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, ha patteggiato con la procura una pena di un anno e quattro mesi e 5.800 euro di multa.

Per entrambi è stato previsto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiara Marinelli