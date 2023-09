Un chilo di hashish in auto e a casa: 21enne libero, 24enne ai domiciliari

Uno torna libero, l’altro va ai domiciliari. Si è chiusa così ieri l’udienza di convalida per Kashmin Sabbir, 21enne bengalese residente ad Ancona, e Marco Contoni, 24enne di Cingoli. I due ragazzi erano stati arrestati dai carabinieri di Porto Recanati, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre. I due erano a bordo di una Opel Corsa presa a noleggio, e viaggiavano verso nord lungo la statale Adriatica. Vedendo il nervosismo del conducente, Contoni, i militari avevano perquisito l’auto, trovando uno zainetto con un etto di hashish.

Era scattata allora la perquisizione anche nelle abitazioni: così a Cingoli, nella camera da letto del 24enne, erano stati sequestrati 942 grammi della stessa sostanza e 18mila euro in contanti, ad Ancona altri 50 grammi sempre di hashish. Ieri mattina, come chiesto dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli, per loro si è tenuta l’udienza di convalida, in collegamento via internet tra il carcere di Montacuto e il tribunale di Macerata. Difesi dagli avvocati Fabio Riccucci, Barbara Badaloni e Silvia Roccoletti, entrambi hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Domenico Potetti. Il magistrato alla fine dell’udienza, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per il bangladese la scarcerazione, e per il cingolano, che ha un precedente per spaccio, gli arresti domiciliari. Ora le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova proseguiranno, per chiarire da dove venisse lo stupefacente e a chi fosse destinato.

