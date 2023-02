Un ciclo d’incontri di formazione per aiutare le vittime di stalking

Sono state 60 le donne – di cui 52 di nazionalità italiana e 8 straniere – e 80 i bambini presi in carico, nell’anno appena trascorso, dalla sportello antiviolenza e anti stalking di Recanati. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente dove erano stati seguiti 57 donne e 64 bambini. Si tratta di una vera e propria rete di sostegno cittadina, gestita dalla psicologa Margherita Carlini, aperta nel 2013 per volontà dell’amministrazione comunale, con reperibilità 24 ore su 24, che si rivolge alle vittime di violenza sessuale, psicologica, economica o di stalking, ai loro familiari, amici o conoscenti, offrendo in maniera gratuita accoglienza e consulenza psicologica, con sede all’interno dell’ospedale di comunità "Santa Lucia". La nuova iniziativa proposta è un ciclo d’incontri di formazione dedicati agli operatori: "Rispettiamo un impegno preso lo scorso novembre, in occasione di un incontro che voleva riavviare le relazioni dopo il periodo pandemico – precisa l’assessore alle Politiche sociali Paola Nicolini –. Purtroppo il fenomeno tende ad aumentare, per questo avere reti di sostegno con persone attente, informate e capaci di collaborare è un obiettivo imprescindibile per la nostra amministrazione". Il ciclo di conferenze, che si terrà nelle sale del comune di Recanati, prenderà il via giovedì prossimo alle 17.30 con la psicologa Margherita Carlini sul tema "Lo sportello antiviolenza: obiettivi e strategie". Un’iniziativa che porta la firma anche del presidente del consiglio comunale con delega alle Pari cpportunità Tania Paoltroni che sottolinea come "gli incontri proposti vogliono essere utili per avviare una rete operativa di sostegno, per comprendere, per educare, per avere un comune modello di intervento e per mantenere alti i riflettori su questo drammatico problema sociale". Il calendario degli appuntamenti prevede per il 28 febbraio l’incontro su "L’accoglienza della donna", condotto dall’ostetrica Tania Paoltroni, il 21 marzo si parlerà di "As consultorio e ufficio servizi sociali del Comune: gli strumenti e le possibilità per la presa in carico", il 13 aprile Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, terrà l’incontro su "La cura dei e delle minori" e, infine, il 2 maggio l’avvocatessa Roberta Sforza terrà una conferenza su "Le tutele legali". Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche online.

Antonio Tubaldi