"Un colpo di mano inaccettabile, salvati dai tagli gli amici degli amici"

"Un colpo di mano incredibile, inaccettabile e indecente", un modo di procedere autoritario e violento "che penalizza tanti comuni di centro sinistra". È il durissimo attacco sferrato ieri da Romano Carancini (Pd) in consiglio regionale sul piano per il dimensionamento scolastico. "L’assessore Biondi sta approntando una serie di accorpamenti per quanto riguarda le reggenze scolastiche davvero vergognosa", ha aggiunto segnalando l’accorpamento tra Loro Piceno, Colmurano insieme a Mogliano o Appignano e Montecassiano che hanno i numeri necessari.

"Si è proceduto senza alcuna condivisione chiamando i sindaci solo ieri (giovedì, ndr) sera per oggi (ieri, ndr). Un atto vergognoso contro le famiglie e contro gli interessi degli studenti". "Però – ha evidenziato il consigliere regionale del Partito democratico – qualche amico degli amici, segnalo casualmente Pieve Torina (dove è sindaco Alessandro Gentilucci, vicino a Fratelli d’Italia, ndr), non ci sono i numeri ma non viene toccato nulla".

Dure critiche anche dalla collega di partito, la deputata e responsabile nazionale scuola Irene Manzi, che condivide le posizioni dei sindacati. "Ci domandiamo – osserva –, perché il governo regionale non si sia assunto la responsabilità di orientare il lavoro di pianificazione sul territorio delle Province. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal governo e recepiti dalla Regione può condurre a un commissariamento e al conseguente taglio indiscriminato di ulteriori istituzioni scolastiche". "Ribadisco ancora una volta – conclude la deputata dem – la necessità che la Regione si assuma la responsabilità di rilanciare quanto prima un’ampia concertazione con gli enti locali e le organizzazioni sindacali per fare in modo che il dimensionamento tuteli tutte le comunità e abbia il minor impatto possibile sui nostri territori, in particolare sulle aree interne e del cratere del sisma".

f. v.