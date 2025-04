Un comitato per dire no alla Link

È nato a Camerino un comitato per la difesa delle università pubbliche nelle Marche. Il suo obiettivo è fare arrivare al Consiglio comunale "il testo di una mozione che impegni l’assise a esprimere posizione contraria nei confronti dell’istituzione di corsi di università private nella regione, dare sostegno in questo all’Università di Camerino e farsi portavoce con altri Comuni". Per farlo, sta raccogliendo le firme di una petizione di cittadini. "Siamo un gruppo di cittadini preoccupati per le insistenti voci circa l’insediamento della Link Campus University nel territorio regionale – scrivono - e per queste ragioni stiamo organizzando un comitato a sostegno delle università pubbliche".

Il comitato che si sta formando per ora è composto da otto persone di Camerino, Castelraimondo e Comuni limitrofi, tra cui l’avvocato camerte Bruno Pettinari. "Ad oggi i quattro atenei marchigiani – prosegue il gruppo - hanno manifestato la loro contrarietà per diversi motivi; la Link ha attivi corsi di studio in altre regioni che potrebbe avviare anche nelle Marche, ma che sono già presenti nelle altre università marchigiane quali Giurisprudenza, Farmacia e Scienze della Formazione. È inoltre nota anche per percorsi di conseguimento di titoli poco chiari e lacunosi e per procedimenti giudiziari su alcuni casi di favoreggiamento per una laurea. La retta alta (19.800 euro per Medicina) rende l’iscrizione non raggiungibile da tutti, svalutando le pari opportunità che ciascuno studente dovrebbe avere. Tutto ciò in palese violazione dello spirito della Costituzione che garantisce l’accesso ai gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Qualche politico ha giustificato il proprio consenso perché vi è una grave carenza di operatori sanitari e perché favorirebbe l’occupazione. La situazione sanitaria regionale è in difficoltà, ma la soluzione prioritaria dovrebbe essere quella di rafforzare gli atenei statali, aumentare l’offerta e i posti, le risorse per la ricerca e per la terza missione delle università".

Il comitato evidenzia poi le variabili negative che il mondo dell’università sta attraversando come il calo demografico generale, i tagli ingenti al Fondo di finanziamento ordinario nel 2024 e gli scarsi finanziamenti alla ricerca. "Le università presenti ora nel territorio sono un patrimonio di tutti che deve essere difeso – conclude - contro operazioni politiche finalizzate a fare gli interessi di quelle private telematiche". La Link intanto intende attivare infatti corsi di laurea in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoiatria a Macerata.