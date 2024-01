"Un Comitato per rilanciare il mercato"

Mirco Scorcelli, assessore al Commercio e alla Viabilità, lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa di fine anno della giunta Bravi: c’è la necessità e l’urgenza di mettere mano al mercato settimanale del sabato che è in picchiata libera in fatto di presenze di ambulanti e di fruitori. Anche sabato scorso, giorno dell’Epifania, si sono presentati all’appuntamento in pochi commercianti, con bancarelle sparse qua e là, lungo le vie del centro storico, con troppi buchi fra l’una e l’altra, una desolazione rimarcata da molti cittadini. Si dirà che è colpa della giornata di festa e del tempo incerto, ma la verità - ci dicono alcuni espositori storici - è che "quella di Recanati non è più una piazza che attira la gente e venire qui a volte è solo fatica persa". Come dire che i miseri incassi coprono a malapena le spese di viaggio e il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico. Si salva solo il mercato rionale del martedì a Villa Teresa, anche se pure questo è "calato molto" ci confessa un ambulante di articoli di abbigliamento. Scorcelli deve purtroppo prendere atto che "nel mercato del centro storico alcuni espositori hanno rinunciato da tempo a venire determinando dei buchi. Inoltre il settore alimentare non può continuare ad operare in questo modo e lo stesso vale per Villa Teresa. Ma per risolvere al meglio il problema - aggiunge l’assessore - invito i commercianti a trovare insieme una forma di associazione o comitato, come meglio preferiscono, in modo da facilitare gli incontri con l’Amministrazione muovendoci insieme su un’idea condivisa". Ma non c’era per entrambi il progetto di una nuova organizzazione? Certo, c’è ed è stato già presentato nei primi di luglio dello scorso anno in diversi incontri a tutti gli ambulanti, in modo particolare a quelli degli alimentari. Quest’ultimi, insiste Scorcelli, "devono abbandonare gli attuali stalli in via Cesare Battisti perché sono in mezzo al traffico e questo contravviene alla legge". Questi dovrebbero spostarsi in via Primo Luglio al posto di altri colleghi che, a loro volta, andranno a tappare i buchi in Corco Persiani, piazza Leopardi e via Cavour. Ma sono passati mesi e nulla si è fatto. Anche il sindaco Bravi ammette che il mercato cittadino del sabato vive una profonda crisi. Per salvarlo è ormai opinione generale che non sia più sufficiente una più razionale dislocazione delle bancarelle, ma occorre innanzitutto che il centro storico si ripopoli di gente.

Asterio Tubaldi