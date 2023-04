Un comune cantiere, il sindaco Scuppa: "Ben 13 progetti per 7 milioni"

Non sarà una cifra da record, però il numero è sicuramente rilevante. "Attualmente in Apiro – evidenzia il sindaco Ubaldo Scuppa (nella foto) – sono in attività 13 cantieri per l’esecuzione d’importanti lavori il cui ammontare supera complessivamente i 7 milioni di euro". Comprensibile il compiacimento: Apiro per l’impegno dell’amministrazione comunale sta evolvendo le proprie strutture. In sintesi, quelle principali. "E’ iniziata la realizzazione della nuova casa di riposo – precisa Scuppa – ubicata nel centro storico, adeguando l’edificio dell’ex scuola elementare: quella nuova, importo 3 milioni di euro, dotata di adeguata palestra, sarà pronta nel prossimo giugno. Quanto alla casa di riposo, se tutto procederà regolarmente (la spesa è di 2.100.000 euro più 300.000 ottenuti per ammodernare egli arredi) potrà essere inaugurata anche prima d’un paio d’anni".

Ha cambiato volto pure la sala consiliare del palazzo municipale, rinnovata nel contesto dei lavori per 338.000 euro. Ma l’operatività è stata estesa anche sul territorio. "Accanto all’abbazia di Sant’Urbano– spiega Scuppa – con una spesa d’un milione di euro, è iniziata la ristrutturazione del casolare-ex Salvioni, di proprietà comunale, per trasformarlo in bike hotel, adeguato per accogliere turisti in moto o in bici. Nella frazione Frontale, il palazzo ex municipale con 445.000 euro è stato sistemato per ospitare nuovi servizi e, onorando l’antica tradizione locale, il Museo del carbonaro. Entro fine maggio, il completamento della pavimentazione della piazza, il rifacimento e la messa in sicurezza del tratto verso il vecchio campanile, che diventerà una specie di balcone con vista del panorama verso il San Vicino.

E 350.000 euro sono stati destinati al potenziamento e rinnovamento del parco giochi in località Pian dell’Elmo".

Gianfilippo Centanni