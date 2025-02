Un concerto a Roma per Gigli: "Ma il sogno è aprire un museo"

Per la seconda edizione del Premio Beniamino Gigli, domani pomeriggio il teatro Ghione di Roma ospiterà un concerto speciale che celebra la musica e l’eredità del tenore. A distanza di anni dalla morte, la famiglia Gigli non smette di onorarne la memoria con un sogno: aprire un museo a Roma per celebrare la sua arte e il suo impegno sociale. Il desiderio della pronipote Asia Beniamina Gigli (nella foto) e della sua famiglia è di creare un luogo dove i visitatori possano ammirare foto d’epoca, articoli, spartiti e abiti di scena. Materiale che, come racconta la pronipote, desiderano esporre al pubblico. Asia ha preso in mano l’eredità dell’Associazione Beniamino Gigli Jr., fondata dal padre per preservare la memoria dello zio e promuovere iniziative culturali. Il progetto coinvolge anche istituzioni locali e nazionali come il ministero della cultura, il teatro dell’Opera e il Comune di Roma. L’evento di domani sarà anche l’occasione per presentare l’associazione e il progetto del museo. Pierluca Trucchia, presidente dell’Associazione Gigli di Recanati, porterà a Roma alcuni dei costumi originali indossati dal tenore. Per Asia Beniamina Gigli, il nonno non è solo una leggenda della lirica: "Era il Bach e Mozart del Belcanto".