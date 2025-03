Un concerto a teatro per ricordare il talento di Ezio Bosso

La figura del compositore e pianista Ezio Bosso, a quasi 5 anni dalla sua scomparsa, sarà ricordata questa sera alle 21 nel teatro Persiani dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana con Luigi Piovano. Il primo violoncello solista dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia suona Seasong n. 2: The Sea Prayer, per violoncello e archi composto dallo straordinario pianista; mentre prima dirige The sky seen from the moon e The way of 100 and 1 comet per archi, sempre composti da Ezio Bosso. Il programma si conclude con la Sinfonia n. 7 in la magg., Op. 92 di Ludwig van Beethoven, che rappresenta un’innovazione straordinaria nell’ambito della sua musica, con una nuova concezione del ritmo. Biglietti 15 euro, ridotto abbonati 12, under 25 euro 5 in prevendita. È possibile rivolgersi alla biglietteria del teatro o all’Amat (071-2072439).