Un concerto all’alba e sugli scogli: l’idea di Crocetti con Alessandrini

Le note soavi di un violino che accompagnano il sole che sorge e ne diffondono la luce sulle onde increspate del mare. Immagini suggestive che hanno avuto per teatro il molo sud del porto, cartolina di una Civitanova che già brulica di vita alle prime luci dell’ alba. E’ stato questo il risveglio della città sabato scorso e proprio “Albe musicali civitanovesi” è il nome che ha voluto dare al piccolo concerto Gianluca Crocetti, consigliere comunale, presidente della commissione cultura e ideatore della mattinata. L’iniziativa, infatti, è nata da una sua personale intuizione, ma ha già trovato ampi spazi sui social grazie a qualcuno che, richiamato da quelle note, ha girato un video e lo ha mandato in onda. "E’ un nuovo format favorevolmente accolto dal pubblico", commenta Crocetti. Di tutto rispetto l’autore del breve concerto. Si tratta di Valentino Alessandrini, giovane violinista, compositore e produttore marchigiano di 29 anni, originario di Amandola. Diplomato in violino al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, ha collaborato con varie e affermate orchestre in Italia e in altri paesi europei, un artista poliedrico, le cui collaborazioni spaziano dalla musica classica alla musica leggera di qualità. Un piccolo evento che ha anticipato di poche ore la Giornata internazionale dei diritti della donna. E chissà che il format non possa diventare un modo da perpetuare in futuro, oltre che uno spot per la città e un modo elegante per salutare tutte le donne all’alba di ogni 8 marzo?

Giuliano Forani