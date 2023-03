Un concerto dedicato a Gigli

Per celebrare il 133° Anniversario della nascita di Beniamino Gigli, domenica prossima alle ore 17.30, si terrà un concerto nell’Auditorium del centro mondiale della poesia, in via Santo Stefano. A salire sul palco gli allievi dell’Accademia Lirica Beniamino Gigli preparati da Doriana Giuliodoro e accompagnati al pianoforte da Riccardo Serenelli. Il concerto, è incentrato sui tre capolavori in lingua italiana di Wolfgang Amadeis Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte: Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Gli interpreti sono il soprano Alice Capriglione, il mezzosoprano Mina De Santis, il controtenore Leonardo Saracini, il tenore Samuele Lattanzi, e il baritono Kevin Paoltroni con la partecipazione straordinaria del soprano Federica Priscilla Nicodemo e il basso Davide Bartolucci.