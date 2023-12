Un concerto di beneficenza targato Avsi

Il tema della pace è al centro della Campagna Tende Avsi, organizzazione non profit, che realizza interventi di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. In particolare, nella provincia di Macerata, promuove appuntamenti a sostegno dei propri progetti in Palestina. Domani, alle 21, concerto di beneficenza all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra: il "Vox Poetica Ensemble" insieme con l’Orchestra Sinfonica "Rossini" di Pesaro e Fano, diretta dal maestro Emanuele Bizzarri, eseguiranno brani di Johann Sebastian Bach. L’ingresso è libero. Inoltre dalle 16.30 alle 19 sarà allestita una tenda, sotto il loggiato della chiesa, per l’annuale campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. Venerdì 5 gennaio, alle 19.30, alla Cucina del Convento dei Cappuccini a Recanati, cena sociale Avsi.