Un concerto per Mina: il Macerata Jazz Festival chiude in bellezza

Dopodomani, ultimo appuntamento con il festival Macerata Jazz al teatro Lauro Rossi. La manifestazione, promossa dal Comune con la direzione artistica di Musicamdo Jazz, in collaborazione con l’Università di Macerata e il supporto della Regione e Ministero della Cultura, chiude la sua 53 sima edizione. Alle 21.15, la Musicamdo Jazz Orchestra fondata su idea del sassofonista Stefano Conforti, salirà sul palco con il progetto "Grande, grande, grande... Mina", un omaggio a una delle più belle voci della musica italiana, un viaggio tra i suoi più grandi successi con i brani arrangiati per voce e big band. L’orchestra, diretta dal maestro Luca Pecchia, ospita per l’occasione Alessandra Doria alla voce, con gli arrangiamenti di Massimo Morganti, Pierfrancesco Ceregioli, Paolo Del Papa, Diego Donati e Marco Postacchini. Un evento dedicato al concerto "Mina e l’orchestra", tenuto alla Bussola nel 1972, una performance live che ha consacrato la potenza vocale della cantante, in grado di reggere una big band con ritmica e sezioni di fiati formati dai più importanti jazzisti italiani dell’epoca. Per informazioni: 0733.230735.