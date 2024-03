Un confronto sulla geopolitica con Graziano

La geopolitica è entrata di prepotenza nella nostra quotidianità da quando, due anni fa, l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russia ha scatenato conseguenze a catena nell’economia, e ci ha fatto vedere ancora in azione colonne di carri armati. Nasce da qui l’idea delle titolari della Bottega del libro, di dar vita a una serie di appuntamenti dal titolo "L’ordine del mondo. Incontri di geopolitica". "Prendendo spunto da un libro fresco d’uscita, cercheremo di trovare un qualche bandolo nella intricata matassa della politica internazionale – spiega Chiara Tomassetti (foto) –. Il primo di questi incontri, che avranno cadenza mensile e saranno condotti da Mauro Gentili, si terrà dopodomani alle 18 alla Bottega del Libro. Discuteremo del libro "Disordine mondiale" del professor Manlio Graziano, docente a Parigi di geopolitica e geopolitica delle religioni; autore di numerose pubblicazioni, scrive per Limes, Corriere della Sera, Gnosis e molte altre testate. In "Disordine mondiale" il professor Graziano fa una rapida ed esauriente disamina sia degli eventi degli ultimi cinque secoli, che delle teorie che gli stessi eventi cercano di spiegare. La storia è un elemento fondamentale per comprendere quel che avviene ora. Accenneremo alle basi della geopolitica, faremo un excursus con un occhio sulle conseguenze della fine della Guerra fredda e le illusioni che ha cullato, e poi il tema irrisolto dell’Europa. Ci sarà spazio per le domande dei presidenti, il vero motivo, in fondo, che ci ha spinto a ideare questa serie di incontri. Gli appuntamenti sono stati pensati anche per chi non ha già conoscenze in materia, con l’obiettivo di parlare il più facilmente possibile di temi che a volte sembrano impenetrabili". L’ingresso è libero.