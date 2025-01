"Un consiglio aperto sulla sanità"

Sanità pubblica, guardia medica rimasta chiusa nei giorni festivi, le lunghe liste di attesa per esami diagnostici. Problemi che l’opposizione di centro sinistra vuole portare in un consiglio comunale aperto ai cittadini. In una lettera indirizzata al sindaco Ciarapica, al presidente del consiglio comunale Troiani e al governatore regionale Acquaroli, firmata da Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Francesco Micucci, Yuri Rosati e Lidia Iezzi (Pd), Elisabetta Giorgini (Dipende da Noi), Letizia Murri (Ascoltiamo la Città), Piero Gismondi (La Nuova Città), si chiede una seduta straordinaria dell’assise entro fine mese "per l’urgenza – è la motivazione – di trattare in forma pubblica e con la partecipazione di cittadini, associazioni e sindacati le questioni della sanità marchigiana, con particolare riguardo alle problematiche del territorio civitanovese anche alla presenza del presidente Acquaroli e dell’assessore alla sanità Saltamartini della Regione Marche".