Un convegno su sport e cultura

Non solo risultati e classifiche. La pratica sportiva, come fenomeno sociale, pesa tanto di più. Ma qual è, sotto questo punto di vista, lo stato dello sport marchigiano? A questa domanda proverà a dare risposta una serie di convegni, dal titolo "Marche, Sport e Società-Ieri, oggi… E domani?", organizzati dalla Scuola dello Sport del Coni con il sostegno della Regione e del Comune di Ancona. Tappa a Civitanova martedì 18 alle 16.45, in sala Consiglio, con il tema ’Sport, culture diverse’.