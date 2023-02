"Autistico a chi?": sarà l’autrice dell’omonimo libro, l’osteopata Paola Giosuè, a rispondere alla domanda durante il convegno che si terrà domani alle 16.30 al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di Corridonia. Durante il pomeriggio (ingresso gratuito) interverranno la pedagogista Lisa Cristiana Tosiani, organizzatrice dell’evento insieme all’assessore ai Servizi sociali Nelia Calvigioni, e a Carla Papetti e Rosella Ramundo, entrambe mamme di persone disabili le quali porteranno la loro testimonianza. Ci sarà anche la professoressa Sabrina Bartolacci, insegnante di sostegno all’Ipsia. "Il nostro desiderio è fare un rinascimento culturale in maniera concreta e serena – afferma Giosuè –, in quanto l’autistico è prima di tutto una persona con delle caratteristiche che devono essere conosciute per poi poterle valorizzarle".