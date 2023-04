Un convegno sull’autismo a palazzo Sforza

Lo spettro autistico e le sue problematicità al centro dell’incontro-convegno che si terrà in serata nella sala consiliare di palazzo Sforza. Promosso dall’assessore al Welfare e ai Servizi sociali Barbara Capponi, ‘La città di tutti i bambini’ è il titolo dell’appuntamento, con inizio fissato alle 21, che vedrà protagonisti medici, amministratori, famiglie, educatori e rappresentanti di associazioni in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu. Simone Forani di Anffas modererà gli interventi della direttrice della Neuropschiatria infantile dell’ospedale di Fano e responsabile per il Centro regionale autismo Elisabetta Tarsi, del dottor Simone Mattozzi neuropsichiatra infantile dell’ospedale di Fano, del presidente dell’associazione ‘La Terra degli Arcobaleni’ Graziella Santarelli, della logopedista Mirella Franco (che terrà un focus sulla sordità), della referente per l’inclusione all’Istituto Superiore Bonifazi Simona Simonetti e dell’architetto autrice del progetto ‘La citta di tutti i bambini sguardi sul territorio’ Barbara Baiocco. Per le associazioni a parlare saranno Kety Paglialunga di ‘Omphalos-Autismo e Famiglie’, Filippo Marilungo presidente del ‘Progetto Gaia onlus’, realtà nata dai genitori dei bambini oncologici ricoverati all’oncoematologia pediatrica dell’ospedale Salesi, e Manuela Baldoni dell’associazione ‘Controluce’, per il calcio non vedenti. Anche l’assessore Capponi relazionerà sul tema della serata. Queste le sue parole alla vigilia dell’incontro: "Parleremo di autismo ma non solo – dice –, con la chiara intenzione di voler pensare l’inclusione a 360 gradi, ma rigettiamo con forza l’dea di lavorare a compartimenti stagni, mentre vogliamo favorire consapevolezze e scambi utili davvero ad ognuno: solo così ‘La città con l’infanzia’ diviene città per tutti, pensata in modo corale e costruita in rete".

f. r.